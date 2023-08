Il Manchester City ha spezzato lo scorso giugno l'incantesimo Champions League, ma per Pep Guardiola non c'è proprio verso di esorcizzare il tabù della Community Shield. I Citizens cadono infatti per la terza volta consecutiva nell'atto di apertura della stagione inglese, venendo superati dall'Arsenal al termine di un match incredibile a Wembley. Partita che rimane a lungo in equilibrio fino a quando Cory Palmer trova al minuto 77 un gol stupendo con tiro a giro che vale il vantaggio.

Ma all'undicesimo minuto di un recupero infinito, Leandro Trossard trova una doppia carambola che beffa Stefan Ortega per l'1-1 che rimanda il discorso ai calci di rigore. Dove i Gunners sono infallibili, mentre il City sbaglia due conclusioni su quattro, una delle quali con Rodri giustiziere dell'Inter a Istanbul: Fabio Vieira fa esultare i tifosi londinesi, per l'Arsenal è la 17esima vittoria nella competizione.