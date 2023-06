In principio fu Romelu Lukaku, poi toccò a Federico Dimarco. Quindi, spazio alla famiglia Stankovic. Nei giorni scorsi il centrocampista classe 2005 Aleksander Stankovic è entrato a far parte dela Roc Nation, l'agenzia fondata da Jay-Z, oggi è toccato al fratello classe 2002, il portiere Filip Stankovic, che ha concluso la stagione in prestito al Volendam. L'annuncio arriva dall'agenzia stessa, che dà il benvenuto al nuovo nerazzurro.