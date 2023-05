Dal 2024, sarà rivoluzione anche per la Supercoppa Europea. Le potenziali novità per la competizione di apertura della stagione continentale per club vengono anticipate da Calcioefinanza.it: la nuova Europa Super Cup, qualora venisse confermata, metterà di fronte la vincitrice dell’Europa League e la vincitrice della Conference League, sua competizione 'gemella'. In questo modo anche la squadra che trionferà nella terza competizione per club potrà giocarsi un ulteriore trofeo. La vincitrice della Champions League, invece, giocherà un nuovo formato che prevede una Final Four.

Attualmente non sono ancora stati però definiti i criteri per stabilire le formazioni partecipanti. Si attendono prossimamente novità dal presidente della UEFA Aleksander Ceferin.