Con Franco Mastantuono destinato a lasciare l'Argentina per accasarsi al Real Madrid, il River Plate deve necessariamente sondare il mercato per trovare un sostituto adeguato al talentuoso classe 2007. A questo proposito, Marcelo Gallardo e Jorge Brito avrebbero intenzione di bussare alla porta dell'Inter: secondo le informazioni di Radio La Red, l'obiettivo dei Millonarios è Valentin Carboni, l'attaccante nerazzurro che la scorsa stagione era stato girato in prestito all'Olympique Marsiglia, esperienza purtroppo durata poco a causa di un grave infortunio patito con la Nazionale argentina.

Dopo un lungo periodo di inattività, Carboni è desideroso di fare esperienza e tornare a essere un giocatore chiave. E considerando che Marcelo Gallardo lo apprezza, la squadra bonarense potrebbe anche proporre di prelevare il giocatore in prestito garantendo un'opzione di acquisto a cifre elevate. Chiaramente, tutto dipenderà dal parere di Javier Zanetti e dei vertici dell'Inter, che decideranno il ruolo dell'argentino in squadra e annunceranno il prossimo passo della sua carriera.