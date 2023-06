"Le partite importanti erano quelle di campionato contro Juventus, Milan e Inter: quando le battevi era una bella soddisfazione". Così parla Gigi Riva, protagonista di un'intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo le stappe della sua carriera e ricordando quando disse no a un miliardo di lire offerto dalla Juventus. Fece lo stesso anche davanti a tutte le altre offerte arrivate negli anni migliori della carriera.

"Quando Arrica, il mio presidente, scoprì che non andavo, non fu contento per niente - dice -. Ma non sono testone: io ero una persona chiusa, avevo avuto un’infanzia tragica, i miei genitori erano mancati presto. Poi sono venuto a Cagliari e abbiamo costruito una gran bella cosa: lo scudetto era il sogno di ogni squadra".