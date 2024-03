Commentando il sondaggio condotto da Opinion Way, Bernd Reichart, ad di A22 Sports, gongola davanti alle percentuali importanti di appoggio dei tifosi di calcio europei al progetto della Super League: "Siamo attivamente impegnati in un dialogo aperto sulla nostra proposta per il futuro del calcio di club europeo con i club e gli altri stakeholder calcistici rilevanti. Il feedback positivo che abbiamo ricevuto nei colloqui intensificati con i club dopo la sentenza della CGUE ci dà la certezza di essere sulla strada giusta".

Reichart prosegue: "Nell’ambito del nostro dialogo è stato anche essenziale per noi capire il punto di vista del gruppo di stakeholder più importante: i tifosi del calcio europeo. Abbiamo la prova che il desiderio di una Superlega come alternativa molto più eccitante all’attuale competizione calcistica europea per club è più forte che mai".