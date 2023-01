Torna in campo nel fine settimana la Serie B, con la Reggina che sfiderà la Spal di Daniele De Rossi. Nella conferenza stampa della vigilia del match, il tecnico Filippo Inzaghi è tornato a parlare di Giovanni Fabbian, rivelazione del girone d'andata degli amaranto: "Quanto ho lavorato sulla sua crescita? Non mi piace prendermi meriti. Devo dire che su di lui, così come su Pierozzi, sono stati molto bravi loro e chi li ha allenati prima di me. Su Fabbian avevo sentito voci discordanti circa il suo atteggiamento e qui ha avuto subito l'atteggiamento giusto. Mi ha sorpreso la sua maturità così come Pierozzi. Penso di aver fatto poco, ma c'è molto di loro. Non serviva uno scienziato per capire che hanno un futuro".