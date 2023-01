Ospite nel salotto di Sportmediaset, per il post partita di Coppa Italia, Fabrizio Ravanelli torna sulla finale di Supercoppa di ieri tra Milan e Inter, vinta dalla squadra di Inzaghi che ha annichilito quella di Pioli. Un brutto risultato quello ottenuto dai campioni d'Italia che può dare una spinta per il campionato? "Non credo - risponde pessimista l'ex giocatore. Ho visto un Milan troppo abulico, una squadra che non è più squadra perché nei momenti difficili, in altri momenti, aveva avuto una reazione.