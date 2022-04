Visti gli ultimi risultati delle competizioni europee, la Germania mette la freccia nei confronti dell'Italia nel ranking UEFA. Con l’Inghilterra che rafforza il suo primo posto e la Spagna stabile, sono i tedeschi a guadagnare in classifica grazie ai successi dell'Eintracht Francoforte, che ha estromesso il Barcellona dall'Europa League, e dell'RB Lipsia, che ha eliminato l’Atalanta nella serata di ieri, e che rendono così meno amara l’eliminazione del Bayern Monaco dalla Champions League. Il quarto posto nel nuovo ranking, che determinerà l’assegnazione dei posto nelle coppe per la stagione 2023/24, non cambierà però le cose per l’Italia che manterrà gli attuali sette slot: quattro per la Champions League, due per l'Europa League e uno per la Conference League.