Sono state giocate solo undici partite internazionali da quando è stato pubblicato l’ultimo ranking mondiale maschile FIFA di novembre. Nove di queste partite hanno visto la partecipazione di squadre OFC che hanno partecipato ai Giochi del Pacifico. Gli altri due hanno coinvolto la Colombia, che ha affrontato Venezuela e Messico in amichevoli.

Motivo per cui non c’è da meravigliarsi che non ci siano molti cambiamenti nell’edizione della classifica di dicembre: un anno dopo essere salita sul tetto del mondo in Qatar, l'Argentina si conferma in vetta alla graduatoria nel 2023, davanti a Francia (2°) e Inghilterra (3°). Giù dal podio il Belgio, poi via via le altre: Brasile, Olanda, Portogallo, Spagna, Italia e Croazia a chiudere la top 10.