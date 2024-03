La preziosa vittoria di Bergamo contro l'Atalanta vale il quarto posto in classifica per il Bologna, ma anche il giorno di riposo concesso da Thiago Motta. Lunedì libero per i rossoblu, che si ritroveranno martedì a Casteldebole per un allenamento alle 11 a porte chiuse in vista del match di sabato contro l'Inter.