Aldair trova delle difficltà quando chiamato ad eleggere il miglior difensore della Serie A. L'ex giocatore della Roma, protagonista di una chiacchierata con il canale YouTube 'RomaTg', ha dribblato la domanda ammettendo comunque di guardare qualche partita del campionato italiano: "Non so dire chi sia il più forte perché io seguo più la Roma che il campionato italiano in generale. Vedo qualche partita dell'Inter, della Juve, ma non seguo costantemente il campionato italiano quindi è difficile rispondere se non vedi tutte le partite".

Tra i difensori della Roma chi l'ha colpita?

"Rispetto all’anno scorso è cambiato un po’ il modo di giocare, gli allenatori. Ranieri ora, prima Daniele, però i giocatori sono quelli. Penso che Mancini sia un difensore bello tosto, penso che la Roma sia messa bene in difesa. Hanno iniziato a giocare bene anche i terzini, quindi bene".