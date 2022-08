A meno di 100 giorni dall'inizio del mondiale di calcio del Qatar sono stati venduti un totale di 2,45 milioni di biglietti: lo ha annunciato oggi la FIFA in una nota. Durante la fase di vendita organizzata dal 5 luglio al 16 agosto sulla base del principio 'first come, first serve', sono stati venduti 520.532 biglietti aggiuntivi. I tifosi residenti in Qatar, Stati Uniti, Inghilterra, Arabia Saudita, Messico, Emirati Arabi Uniti, Francia, Argentina, Brasile e Germania guidano la classifica delle vendite di biglietti per paese di residenza, ha sottolineato nella sua nota Fifa sottolineando che per quanto riguarda le partite dei gironi, quelle "che hanno avuto più successo" sono state Camerun-Brasile, che vedrà protagonista il portiere dell'Inter André Onana, Brasile-Serbia (gruppo G), Portogallo-Uruguay (gruppo H), Costa Rica-Germania (gruppo E) e Australia-Danimarca (gruppo D).