Nino Ballarino, presidente della Reggina, ha parlato ai microfoni di Radio Febea, soffermandosi sulle possibilità di ripescaggio del club granata: "La Federazione vuole fare la riforma senza fare la riforma, se 20 squadre di A fanno la seconda squadra e allora vuol dire che dobbiamo solo allargare le braccia. In questo momento noi dobbiamo vedere se ci sono le condizioni per essere iscritti in Lega Pro, il giorno 6 giugno i club aventi diritto a prendere parte alla C e avremo un primo quadro della situazione, poi la covisoc farà i propri controlli".