Intervenuto a Sky Sport alla vigilia della finale di Champions League tra PSG e Inter, il giornalista Paolo Condò ha analizzato con lucidità il presente e il possibile futuro di Simone Inzaghi, soffermandosi sulle voci di un possibile addio dopo la finale di Monaco.

“Sono rimasto sorpreso dalla possibilità Arabia per Inzaghi - ha esordito -. Credo che, ma non è un pensiero solo di Simone, ci sia anche l’idea Nazionale in prospettiva. C’è un Mondiale alle porte e qualcuno inizia a pensare a un possibile subentro, anche se ovviamente non è necessario stare fermi per poi allenare una Nazionale”.

Secondo Condò, però, qualche riflessione in casa Inter esiste già: “Nelle chiacchiere da corridoio so che un po’ di preoccupazione c’è. Davanti alle telecamere tutti sereni, ma la situazione è da monitorare. Questo sarà un mercato di svolta per l’Inter”.

Al centro della questione, c’è il nuovo corso avviato dal fondo Oaktree, subentrato alla guida del club: “Finora Simone ha lavorato molto bene con giocatori già pronti, esperti, di alto profilo. Ma se davvero il mercato dell’Inter dovesse orientarsi verso giovani da valorizzare, per costruire e non solo per vincere subito, potrebbe non essere una linea che interessa a Simone”.