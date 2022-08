Dopo Milan Skriniar, il Paris Saint-Germain si vede chiudere un'altra porta in faccia da un altro dei suoi obiettivi. Dalle pagine di Sport Bild, infatti, il terzino del Bayern Monaco Lucas Hernandez ha chiarito quelle che sono le sue volontà per il futuro: "Sono molto felice qui. Ho ancora 2 anni di contratto e quando arriverà il momento parlerò con la mia famiglia e il mio agente. Ma come dico sempre, sono molto felice qui, quindi perché non dovrei rimanere più a lungo", le parole del fratello del milanista Theo Hernandez.