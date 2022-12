Rafael Muela Pastor , direttore generale della Real Betis Fundaciòn , ai microfoni di Calcio&Finanza ha parlato della strategia del club spagnolo di coinvolgere anche altri club con il progetto Forever Green , che mira ad accendere i riflettori sul tema della sostenibilità. "Con tutte le squadre che vengono a giocare o contro cui giochiamo in un match UEFA cerchiamo di fare qualcosa - le sue parole -. Molte volte è piantare simbolicamente un albero in un posto scelto assieme, soprattutto per ispirare, ma cerchiamo anche di diffondere se l’altro club sta facendo qualcosa di sostenibile e raccontarlo. Ma abbiamo anche fatto accordi con la ACB (lega di basket, ndr), la Supercoppa, la Liga Nacional de Futsal: va oltre il calcio e oltre il Betis, perché facciamo cose anche con altre squadre".

Tra le società coinvolte anche l’Inter in vista dell'amichevole programmata per il 17 dicembre. "Sicuramente qualcosa faremo, ma ancora non abbiamo proposte - ha aggiunto -. Normalmente parliamo con gli altri club e cerchiamo di trovare qualcosa da fare assieme. Ma sicuramente qualcosa ci inventeremo, per dare impulso ai nostri sforzi".