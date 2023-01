(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Incontro utile e fruttuoso. Dazn ha confermato ulteriori impegni per migliorare il servizio e sposterà in Italia una centrale organizzativa del network per una risposta sempre più immediata a qualsiasi tipo di problema". Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Serie A, uscendo dall'incontro al MIMIT sui disservizi dell'ott. "Saranno indennizzati gli utenti del malfunzionamento come prevede la delibera Agcom - prosegue - La Lega è parte lesa di questa vicenda, per questo siamo grati al Governo del sostegno e del pronto intervento. Abbiamo chiesto la massima risposta e abbiamo ricevuto importanti rassicurazioni".