In attesa del match contro la Stella Rossa per la seconda giornata di Champions League e di Inter-Torino, Simone Inzaghi inizia ad apprendere i nomi dei giocatori ai quali dovrà rinunciare durante la sosta per le Nazionali. Uno dei primi nomi è quello di Piotr Zielinski. Il centrocampista nerazzurro è infatti stato chiamato a rassegna dal ct polacco, Michal Probierz. Di seguito la lista completa dei calciatori convocati dalla Polonia.

Portieri:

Marcin Bułka (OGC Nice), Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos), Bartosz Mrozek (Lech Poznań), Łukasz Skorupski (Bologna).

Difensori:

Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Paweł Dawidowicz (Verona), Jakub Kiwior (Arsenal), Kamil Piątkowski (Red Bull Salisburgo), Tymoteusz Puchacz (Holstein Kiel), Mateusz Skrzypczak (Jagiellonia Białystok), Sebastian Walukiewicz (Empoli).

Centrocampisti:

Michael Ameyaw (Raków Częstochowa), Przemysław Frankowski (Lens), Jakub Kaminski (Wolfsburg), Jakub Moder (Brighton), Bartosz Kapustka, Maxi Oyedele (entrambi Legia Warszawa), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Sebastian Szymański (Fenerbahce, Kacper Urbański (Bologna), Piotr Zieliński (Inter), Nicola Zalewski (Roma).

Attaccanti:

Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir), Karol Świderski (Charlotte FC).