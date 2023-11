Prima sconfitta europea stagionale per la Roma di José Mourinho che va ko in casa dello Slavia Praga e perde il primato della classifica del Gruppo G. I serbi, vincendo contro i giallorossi, si portano a 9 punti, a pari punti con i capitolini, ma sopra per differenza reti. Vince invece la Fiorentina di Vincenzo Italiano che batte per 1-0 il Cukaricki grazie alla rete di Nzola su rigore.

Tutti i risultati di Europa League:

Ajax-Brighton 0-2

Lask-Union Saint Gilloise 3-0

Maccabi Haifa-Villarreal 1-2

Qarabag-Bayer Leverkusen 0-1

Rennes-Panathinaikos 3-1

Servette-Sheriff 2-1

Slavia Praga-Roma 2-0

Tolosa-Liverpool 3-2

Tutti i risultati di Conference League:

Astana-Balkani 0-0

Besiktas-Bodø/Glimt 1-2

Cukaricki-Fiorentina 0-1

Ferencvaros-Genk 1-1

HJK-Eintracht Francoforte 0-1

Legia Varsavia-Zrinjski Mostar 2-0

Nordsjaelland-Spartak Trnava 1-1

Paok-Aberdeen 2-2

Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria 1-0