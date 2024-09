Dopo che la UEFA ha ufficializzato quest'oggi l'introduzione del tetto per i prezzi dei biglietti delle partite di Champions, Europa e Conference League per i tifosi ospiti, Nasser Al-Khelaifi, presidente dell'ECA, ha sottolineato l'importanza di questa scelta in ottica supporter-friendly: "Abbassare il tetto massimo dei prezzi dei biglietti per i tifosi in trasferta nelle nuove competizioni UEFA per club maschili è un segnale importante da parte di tutti i club membri dell'ECA nel contribuire attivamente a migliorare l'esperienza complessiva della partita per i tifosi. La collaborazione dell'ECA con la UEFA e i rappresentanti dei tifosi tramite FSE è fondamentale per garantire che i tifosi in trasferta possano divertirsi a seguire le loro squadre in tutta Europa al massimo", le parole riportate nella nota della UEFA.