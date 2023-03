L'Estadio do Dragao sarà tuto esaurito per Porto-Inter, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì 14 marzo (fischio d'inizio ore 21). Il club portoghese, nelle scorse ore, ha annunciato che tutti i biglietti sono stati venduti con due settimane d'anticipo sulla disputa della sfida, anche perché ne sono stati messi a disposizione meno rispetto alla capienza dell'impianto per motivi di sicurezza imposti dalla UEFA.