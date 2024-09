Intervistato da Kiss Kiss Napoli, l'ex difensore Sergio Porrini ha indicato i partenopei come prima alternativa all'Inter nella corsa per lo Scudetto: "In prospettiva vedo in Napoli subito dopo l'Inter nella lotta Scudetto anche se le big stanno avendo alti e bassi, proprio come l'Inter che è passata dal pari di Manchester alla sconfitta nel derby. Non avere l'impegno settimanale può essere un vantaggio per gli azzurri".