Dopo il consulto medico in quel di Lione, Paul Pogba ha deciso di non operarsi per il problema al menisco del ginocchio destro. Il centrocampista della Juventus porterà avanti una terapia conservativa che - riferisce Sky Sport - limiterà i tempi di recupero a 5 settimane. Il Polpo dovrebbe quindi essere regolarmente a disposizione per la sfida contro l'Inter, in programma ai primi di novembre.