AZ Alkmaar, Genk, Hajduk Spalato, Hibernian, MTK Budapest, Panathinaikos, Ruh Lviv e Young Boys sono le otto squadre che hanno superato i due turni del percorso 'Campioni nazionali' di Youth League approdando agli spareggi che danno accesso agli ottavi di finale. Da questo gruppo uscirà l'avversaria dell'Inter Primavera di Cristian Chivu, arrivata seconda nel girone C del Champions Path alle spalle del Barcellona: gli abbinamenti veranno decisi martedì 8 novembre dal sorteggio che si terrà a Nyon, in Svizzera. Le sfide valide per i playoff si disputeranno tra il 7 e 8 febbraio.

