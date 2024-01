Intervistato dal Corriere dello Sport, Gianni Petrucci, già presidente del CONI per quattro mandati consecutivi, dal 28 gennaio 1999 al 14 gennaio 2013, dal 12 gennaio 2013 è presidente della Federazione Italiana Pallacanestro. Nelle sue parole c'è anche spazio per un commento all'abolizione del Decreto Crescita in relazione al mondo del calcio.

L’abolizione del decreto crescita la convince?

"Porterà a danni enormi. Complimenti a Lotito perché da solo sta portando avanti una battaglia che è di tutti. Perché penalizzare i professionisti? Si erano chiesti due mesi di proroga, per propaganda non sono stati concessi".



Il decreto non penalizzava i giovani italiani?

"Penalizzava quelli che non sanno giocare e alzava il livello nelle rose, nel calcio come nel basket".