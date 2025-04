Nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Sportiva, Federico Pastorello ha anche parlato del Mondiale per Club in programma in estate, sottolineando come una manifestazione del genere causi un ulteriore sovraccarico per i calciatori: "Penso che onestamente i ragazzi stiano giocando tantissimo, davvero troppo. Non è un caso che ci siano infortuni sempre più ricorrenti, in Italia c’è un record di crociati saltati, ma anche in Europa. Sono spremuti i calciatori, ma al di là delle esigenze di aumentare gli introiti, siamo arrivati a un punto in cui tutto questo compromette la qualità del calcio".

Quindi la sua idea: "È arrivato il momento di non aggiungere nuovi Mondiali per club o altre manifestazioni per non aumentare lo stress a cui sono sottoposti i giocatori. Non riescono a recuperare dagli sforzi fisici che fanno e in molti non se rendono conto, pensando solo a quanto guadagnano”.