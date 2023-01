Bella prestazione del Parma in Coppa Italia contro l’Inter, che ne pensa?

"Il Parma sembra trovare sempre la quadra giusta ma, poi, cade nei momenti che meno ti aspetti. In questo momento possono vincere o perdere con tutti. Nei playoff penso ci rientreranno sicuro ma c’è bisogno ancora di trovare continuità. Secondo me nella squadra mancano i cosiddetti “portatori d’acqua” che aiutano nelle partite che vanno portate a casa. Non sono una squadra completamente equilibrata. Hanno tutti calciatori con grande estro".