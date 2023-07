Paramount+, già main sponsor dell'Inter per la stagione 2023-24, raddoppia nel mondo del calcio siglando una partnership anche con l'Union Berlino. Il logo, si legge sul sito del club tedesco, comparirà sulle maglie della squadra professionistica maschile in Bundesliga, in Coppa di Germania e, per la prima volta nella storia del club, in UEFA Champions League, oltre a essere visibile sui cartelloni pubblicitari nello stadio An der Alten Försterei e sui canali digitali per far conoscere e vivere in tutta la Germania l'ampia selezione di Paramount+ di serie di successo internazionali e locali, film di successo, spettacoli popolari e originali esclusivi.

"Con Paramount+ abbiamo acquisito un rinomato partner internazionale con il quale vorremmo continuare il percorso di successo degli ultimi anni. Non vediamo davvero l'ora di lavorare insieme e, naturalmente, per il logo iconico sulle nostre nuove maglie", ha dichiarato Jan Boysen, amministratore delegato marketing e vendite dell'Union Berlin.