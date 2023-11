"All'Inter, Thuram sta diventando un vero numero 9, che prima non era. Lo so perché parliamo spesso insieme. Gli ho dato due o tre cose da fare, si tratta di cose che rimangono tra me e lui. L'importante però è che le abbia già messe in pratica. Secondo me, comunque, Marcus ha ancora un ampio margine di crescita. Tra uno o due anni, anche grazie al suo percorso all'Inter, diventerà un ottimo numero nove, un vero attaccante di punta" ha detto Jean-Pierre Papin, intervistato dalla Gazzetta dello Sport a proposito dell'attaccante nerazzurro, suo connazionale.

Dall'altra parte, per il derby d'Italia, ci sarà invece Adrien Rabiot, ormai tra i capitani e leader della Juventus.

"Adrien ha portato alla Juve la sua serietà nel lavoro e lo spirito di sacrificio, che sono alcuni degli elementi peculiari della formazione alla francese: applicazione, serietà, sacrificio tutti criteri senza i quali altrimenti non si ottiene niente nel calcio. Anche per questo non sono sorpreso del suo livello. Ma lo deve anche al fatto che sia tornato Massimiliano Allegri che gli permette di esprimere al meglio il suo calcio. Non sarei per niente sorpreso quindi se la Juventus finisse tra le prime tre al termine del campionato".

E intanto il derby d'Italia chi lo vince?

"Da ex rossonero preferisco dire che vince il Milan".