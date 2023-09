"Lavorare tutta la settimana può dare sicuramente dei vantaggi" alla Juventus. Lo sostiene anche Christian Panucci, intervenuto per analizzare il campionato negli studi di Mediaset durante 'Pressing': "Ci sono state però anche tante vicende come il mercato ed il caso Bonucci - ricorda l'ex difensore -. Allegri fa bene a dire che l'obiettivo è arrivare tra le prime quattro per non mettere troppa pressione alla squadra, è fondamentale. Poi strada facendo si vedrà, ma parte leggermente sotto Inter, Napoli e Milan".