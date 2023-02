Il retroscena di mercato ormai è noto: c'è stato un momento in cui l'Inter poteva acquistare Stanislav Lobotka dal Celta Vigo, ma poi non se ne fece nulla per una questione legata ai paletti del Fair Play Finanziario. Lo ha svelato venerdì in conferenza stampa Luciano Spalletti, oggi lo ha confermato il suo ex collaboratore Alessandro Pane parlando con CalcioNapoli24.it: "Ho avuto la fortuna di vedere Lobotka in un Under 21 della Slovacchia contro l'Olanda, ero andato a edere questo match per Skriniar ma rimasi colpito da Stanislav perché ricopriva il mio ruolo e poi per l'efficacia che mostrava nelle due fasi di gioco.