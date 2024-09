Intervistato da MilanNews24.com, l'ex rossonero Giuseppe Pancaro analizza così la vittoria del Milan nel derby: "La vittoria di domenica, da ex milanista, mi ha lasciato una sensazione bellissima - ha esordito -. Questo è un successo molto importante per il Milan perché veniva da un inizio di stagione non positivo. La speranza è che quanto accaduto domenica sia la base di stagione per poter costruire una stagione da Milan perché io penso che abbia un organico forte. Forse solo l’Inter ha una rosa superiore: i rossoneri sono da secondo posto", ha concluso.