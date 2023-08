Parole di grande elogio da parte di Raffaele Palladino oggi in conferenza, nei confronti di Valentin Carboni. Nonostante il tecnico del Monza lavori con l'argentino da poche settimane, si è voluto esporre in toni entusiasti: "Mi piace tantissimo come calciatore, ma soprattutto come mentalità. Sembra già un adulto, ha un'età giovanissima ma vuole arrivare: ancora non ha capito quanto è forte, ma lo capirà. Io cercherei di tutelarlo, di proteggerlo: è un gioiello, davvero. Però va fatto crescere piano piano, in maniera graduale, ci darà una grande mano".