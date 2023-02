In questo momento, il gap tra il Napoli e il resto del gruppo è tale da non poter pensare a clamorosi ribaltoni in classifica. Se ne dice convinto anche Massimo Paganin, intervistato da Kiss Kiss Napoli: "Non è pensabile fare già festa, bisogna crescere come squadra. La distanza con chi sta dietro però è così grande che mi sembra molto improbabile che possa essere colmata. Non perché il Napoli non possa avere delle battute d'arresto, ma perché credo che chi sta dietro non abbia le potenzialità per fare quanto fatto dal Napoli finora".