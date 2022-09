Andries Noppert, Remko Pasveer e Kenneth Taylor sono le novità nella lista dei 25 convocati della nazionale olandese per le partite di Nations League contro Polonia e Belgio. Scelte che Louis van Gaal, ct degli Orange, ha motivato così: "Abbiamo incluso una serie di nuovi giocatori nella selezione perché per noi questa è l'ultima occasione per vedere i ragazzi al lavoro prima di dover annunciare la nostra rosa per la Coppa del Mondo. Come ho già detto, il tempo di preparazione per questo Mondiale è estremamente breve, quindi devo sfruttare al meglio tutto il tempo a disposizione. Dopo questo ritiro, non torneremo insieme fino al 14 novembre, una settimana prima di giocare la nostra prima partita ai Mondiali".