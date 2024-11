Matthijs de Ligt aspetta con calma il suo momento in Nazionale, ben consapevole che il suo status è cambiato nel corso degli anni dopo il suo addio all'Ajax. "A causa del mio passato, ci sono molte aspettative attorno a me, il che è una cosa che mi svantaggia. Devo semplicemente attendere la mia chance, non guardo davvero la gerarchia, ma me stesso - ha spiegato il difensore del Manchester United ad ANP -. Ci sono molti buoni giocatori nel mio ruolo, è l'allenatore a stabilire chi gioca. Per quanto mi riguarda, mi sento molto in forma ora, le cose stanno andando bene con il club. Per me è importante restare calmo e andare avanti".