In attesa di scendere in campo questa sera contro il Torino nel posticipo del lunedì sera, è ancora Riccardo Orsolini l'eroe di Bologna. Il giovane ventiseienne, in gol contro l'Inter la scorsa settimana, è stato intervistato dal Corriere di Bologna, intervista durante la quale torna proprio sulla rete segnata alla squadra di Inzaghi.

Con l’Inter prima vittoria con una grande. Sentivate questa cappa addosso?

"Siamo una squadra fastidiosa, ce la giochiamo con tutti. Ma non ci siamo mai fatti schiacciare dal peso della mancata vittoria".