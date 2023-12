Nando Orsi ha parlato di Lazio-Inter ai microfoni di Radio Radio Mattino, soffermandosi sulla delicatezza dell'importanza della posta in palio: Domani è una partita che dà stimoli, di alta classifica, fra due squadre importanti. Spero che possa venire fuori una partita come l’anno scorso, peraltro in casa con l’Inter la Lazio ha i numeri a favore. Finora i biancocelesti sono stati troppo lenti e troppo prevedibili, serve qualcosa di diverso e di più. Vediamo se Maurizio Sarri la prepara andando ad aggredire l’Inter o ad aspettarla: col primo, dando spazi, Lautaro Martinez e Marcus Thuram possono essere decisivi negli spazi".