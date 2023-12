Interpellato da Radio Radio Mattino Sport, Nando Orsi si è soffermato sui nerazzurri, partendo da Lautaro: "Martinez non capisco come sia ancora in Italia. Ma l’Inter ha alzato e di tanto il suo prestigio internazionale. Quando noi facciamo il girone di Champions e diciamo non dobbiamo incontrare Manchester City, Bayern Monaco e questi qua, io in questi 4-5 ci metterei anche l’Inter. Essendo un nostro prodotto interno non la valutiamo tanto. Io dico che avere uno come Lautaro è una fortuna ed è giusto che l’Inter gli prolunghi il contratto".