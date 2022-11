Ospite di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà', l'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato dell'importanza di Inter-Juventus: "Chi dovesse perdere avrebbe una distanza importante dal Napoli. Chi perde esce definitivamente dal giro scudetto, anche se la Juve per me lo è già. L'Inter sembra stare bene, è rientrata, ma non bisogna dimenticare anche Atalanta-Napoli. Nessuno pensa che l'Atalanta possa essere da scudetto, ma dovesse vincere darebbe un messaggio alle altre che questo Napoli è battibile".