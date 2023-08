Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato così del possibile approdo alla Roma di Romelu Lukaku: "È un gran colpo - ha esordito -. Negli ultimi due mesi di campionato era tornato un giocatore devastante, soprattutto per l’Italia. Ha sbagliato alcuni gol, ma in finale di Champions è stato solo sfortunato. Con Lukaku accanto a Dybala la Roma ha la possibilità di arrivare con grande facilità tra le prime quattro. Già con la Salernitana la squadra aveva dato ottime risposte, salvo poi prendere dei gol con alcuni errori".

Sulla lotta al vertice: "In questo campionato nessuno potrà scappare come ha fatto il Napoli. Vedo una Serie A che si possa decidere all’ultimo. Per la prossima giornata invece Milan-Torino e Cagliari-Inter saranno due partite ostiche nel weekend. Più facili quelle di Juventus e Napoli".