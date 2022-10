Anche André Onana si sofferma ad analizzare a Prime Video il 4-0 al Viktoria Plzen. "Sono contento per questa qualificazione in un gruppo difficile. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, un gruppo che lavora tanto e che si sacrifica - dice il portiere nerazzurro -. Io sono sempre stato ottimista: rispetto tutti gli avversari, ma so che è difficile battere noi. Voglio sognare e possiamo sognare, con questa squadra si può vincere tutto. Lukaku? Cosa posso dire... I tifosi hanno dimostrato tutto il loro amore per lui, dimostrando quanto sia importante per l'Inter. Mai ho visto tanto amore di una squadra per un singolo. E lui ha segnato un gol incredibile, siamo tutti contenti per lui".