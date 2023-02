Successo di misura per l’Inter oggi in casa contro il Porto nell’andata degli ottavi di finale dio Champions League. Ai microfoni di Inter TV, il portiere nerazzurro André Onana ha commentato così il match di San Siro: “Oggi avremmo potuto fare ancora più gol, ma contava vincere. L’importate è aver portato a casa il risultato, ora dobbiamo prepararci per il ritorno e per le prossime gare”.

Sicuramente un risultato che lascia tutto in bilico.

“Questa è una vittoria di gruppo, abbiamo lavorato insieme e abbiamo meritato questo risultato. Non è stato facile, abbiamo sofferto, ma siamo riusciti a portarla a casa”.