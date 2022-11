Sulla vicenda dell'omicidio di Vittorio Boiocchi interviene anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che a margine dell'incontro del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza di Milano ha sottolineato: "Il fenomeno ci ha colpiti. Premesso che non c'era nulla da fare nell'immediatezza, faremo un'analisi accurata di quello che aleggia nelle tifoserie, per capire se questo episodio rappresenta un cambio di metodologia che possiamo aspettarci anche da qualche altra parte. Ne abbiamo parlato in riunione in modo approfondito. Le curve sono luogo dove a volte la gestione dell'ordine pubblico pone complessità maggiori. È un fenomeno comunque preoccupante su cui c'è grande attenzione perché questo episodio di Milano ha fatto registrare anche delle novità".