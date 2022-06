Parlando ai microfoni di Perform, Ivica Olic, ex attaccante della Nazionale croata oggi tecnico del Cska Mosca, non ha nascosto il suo stupore per il passaggio di Ivan Perisic al Tottenham: "Sinceramente sono rimasto un po' sorpreso che sia andato in Inghilterra: ha fatto un'ottima stagione all'Inter e mi aspettavo che restasse. Ivan ha giocato in Germania, Francia e Italia negli ultimi anni. Ma avevamo detto di come l'Inghilterra fosse sempre stata un punto debole per lui. È chiaro che vede giocare in Premier League come una sfida".