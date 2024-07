Contemporaneamente all'Inter, anche Nike ha alzato il velo sulla nuova maglia casalinga nerazzurra per la stagione 2024-25. "Celebrando l'audace architettura della città, la maglia Home presenta un audace motivo geometrico, che sconvolge il tradizionale design a strisce verticali, portando forme ispirate allo skyline unico della città, remixate per riflettere il legame che Milano ha con il design", si legge sul profilo X Nike Football.

Introducing the 𝟐𝟎𝟐𝟒/𝟐𝟓 @Inter 𝑯𝒐𝒎𝒆 𝑲𝒊𝒕 ️



Celebrating the city’s bold architecture, the Home shirt features a bold geometric pattern, which disrupts the traditional vertical stripe design, bringing shapes inspired by the city’s unique skyline – remixed to reflect… pic.twitter.com/r9BRcMwCYC