Il dualismo che si accenderà tra André Onana e Samir Handanovic per difendere i pali della porta dell'Inter dalla prossima stagione "può essere solo un bene", secondo Antonio Nocerino. L'ex centrocampista del Milan è convinto della scelta fatta dalla dirigenza di puntare a lungo termine sul camerunese che ha le qualità per panchinare il capitano: "Onana è un grande portiere, lo seguo da un po’ e mi piace - le sue parole a Calciomercato.com -. Ha personalità e sa giocare con i piedi. Oggi vive un momento particolare, non è facile ricominciare dopo un periodo di inattività. Penso che Samir possa fare il secondo, se in carriera è successo anche a Buffon".