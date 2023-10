"Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro". Questo il terribile esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto nelle scorse ore Neymar, dopo il brutto infortunio accusato nella gara tra Uruguay e Brasile valida per le qualificazione ai Mondiale 2026. L'attaccante dell'Al Hilal, fa sapere il club saudita, si sottoporrà a un intervento chirurgico per poi seguire un programma di cure che verrà determinato in seguito.