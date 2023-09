In attesa della conferenza di presentazione, in programma domani mattina a Coverciano, Luciano Spalletti ha diramato la lista delle sue prime convocazioni da commissario tecnico della Nazionale italiana. Sono 29 gli uomini chiamati dall'allenatore campione d'Italia per le gare con Nord Macedonia, in programma per il 9 settembre a Skopje, e contro l'Ucraina, il 12 settembre a Milano. Tornano ad indossare la maglia azzurra Mattia Zaccagni, Cristiano Biraghi, Gianluca Mancini e Manuel Locatelli. Dei ventinove italiani chiamati a rassegna fanno parte anche cinque calciatori dewll'Inter, ovvero Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Davide Frattesi.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nicolò Casale (Lazio), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).